Tödliche Messerattacke: Tatverdächtiger mit Lkw geflüchtet

Von: luk

Bozen – Nach der tödlichen Gewalttat in der Bozner Industriezone in der Nacht auf Sonntag hat die Staatsanwaltschaft nun Details zum Tathergang bekannt gegeben. Das Opfer ist ein 32-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer, der kurz vor 1.00 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber der Speditionsfirma Fercam leblos in einer Blutlache gefunden wurde.

Laut Ermittlern wies der Mann mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf, darunter eine tödliche Wunde unter der linken Achselhöhle. Die Tat ereignete sich auf dem 1.-Mai-Platz, einem öffentlichen Rastplatz für Lastkraftwagen.

Ersten Zeugenangaben zufolge war es bereits im Laufe des Tages zu einem Streit zwischen zwei rumänischen Fahrern gekommen – offenbar aus nichtigen Gründen.

Kurz nach der gewaltsamen Auseinandersetzung war der mutmaßliche Täter mit seinem Sattelzug geflüchtet, wie die Staatsanwaltschaft berichtet.

Die Polizei hat umgehend eine Fahndung eingeleitet. Gegen 3.25 Uhr wurde der Verdächtige – ein 46-jähriger Landsmann des Opfers – von der Verkehrspolizei auf dem A22-Parkplatz bei der Raststation Laimburg in Fahrtrichtung Norden gestellt. Er und sein Fahrzeug entsprachen den Zeugenaussagen. Zudem wurden Blutspuren am Körper des Mannes sowie blutgetränkte Kleidungsstücke in der Fahrerkabine gefunden.

Der Mann wurde zur Polizeidirektion Bozen gebracht, dort vernommen und wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er machte von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Bozen unter Leitung der Staatsanwaltschaft fortgeführt. Am Montag will die Staatsanwaltschaft beim Untersuchungsrichter einen Antrag auf Haftprüfung stellen.

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft im vollen Wortlaut: