Foxes müssen sich zu Hause geschlagen geben

Von: ka

Bozen – Zweite Niederlage in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der das ICE Hockey League-Wochenende ohne Punkte beendet. In der Sparkasse Arena siegt der EC iDM Wärmepumpen VSV mit 6:3. Wie schon in den letzten drei Spielen wird das Mitteldrittel den Weißroten zum Verhängnis, in dem die Gäste gleich vier Tore erzielen. Zeit zum Ausruhen bleibt jedoch keine: Morgen früh geht es nach Luleå, in den hohen Norden Schwedens, wo am Dienstag (19:00 Uhr) das letzte Spiel der Champions Hockey League-Gruppenphase auf dem Programm steht.

Spielverlauf:

Keine Änderungen in der Aufstellung von Coach Kleinendorst, der weiterhin auf den verletzten Samuelsson verzichten muss. Im Tor steht Vallini.

Die Weißroten beginnen mit flüssigem Spielaufbau und kommen bereits in Unterzahl gefährlich vors Tor: im Eins-gegen-Eins mit Gazley behält Swette mit einer starken Parade die Oberhand. Auch in der Folge erspielen sich die Foxes mehrere Chancen – erwähnenswert sind jene von Gersich und McClure –, doch das Ergebnis bleibt unverändert. Dann zieht der VSV das Tempo an und geht in der 14. Minute in Führung: Hancock leitet den Angriff ein, Wallenta bedient Scherbak, der ins leere Tor einschiebt. Kurz darauf gerät Bozen nach einem weiteren Scheibenverlust erneut in Bedrängnis, doch Vallini rettet gegen Tschurnig.

Das Mitteldrittel verläuft schwierig für Bozen. Bereits nach 48 Sekunden spielt Scherbak auf Hancock, der Vallini aussteigen lässt und auf 0:2 stellt. Die Foxes reagieren jedoch und verkürzen in der 29. Minute: Schneider bedient McClure, der genau in den Winkel trifft. Doch der Abend läuft gegen Bozen: keine zwei Minuten später führt ein weiterer Abwehrfehler im eigenen Drittel zum 1:3 – Wall steht allein vor dem Tor und trifft. Eine 2+2-Strafe gegen Valentine wegen hohen Stocks erschwert die Lage zusätzlich: Der VSV nutzt das doppelte Powerplay eiskalt aus – zunächst trifft Lindner aus der Distanz, dann verwertet Rauchenwald einen Abpraller. Bozen stemmt sich noch einmal gegen die Niederlage und verkürzt in Überzahl durch Gersich auf 2:5.

Im Schlussdrittel ersetzt Harvey Vallini im Tor. Die Foxes vergeben zunächst ein aussichtsreiches Powerplay, kommen aber in der 52. Minute erneut mit einem Treffer in Überzahl heran – Pollock trifft mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck. Das Tor weckt die Weißroten auf, die weiter Druck machen und kurz darauf fast das 4:5 erzielen, doch Brunner vergibt eine riesige Chance. Der Bozner Angriff endet schließlich mit einer Strafe gegen Barberio in der Schlussphase, die zum sechsten Treffer der Österreicher führt: Hughes verwertet einen weiteren Rebound. In den letzten Minuten versuchen die Hausherren noch in 6-gegen-3-Überzahl ihr Glück, doch am Ergebnis ändert sich nichts mehr.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 3 – 6 [0-1; 1-4; 1-0]

Tore: 13:30 Nikita Scherbak (0-1); 20:48 Kevin Hancock (0-2); 28:27 Brad McClure (1-2); 30:08 Alex Wall (1-3); 33:40 Philipp Lindner PP1 (1-4); 35:17 Alexander Rauchenwald PP1 (1-5); 36:53 Shane Gersich PP1 (2-5); 51:11 Brett Pollock PP1 (3-5); 56:50 John Hughes PP1 (3-6)

Torschüsse: 45-31

Strafminuten: 16-12

Schiedsrichter: Huber, Nikolic M. / Pardatscher, Rigoni

Zuschauer: 2.903