Tödlicher Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in Lüsen

Von: luk

Lüsen – Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagmittag in der Fraktion Oberpetschied in Lüsen. Ein 73-jähriger Mann aus Südtirol verunglückte bei Holzarbeiten tödlich.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.0000 Uhr. Sofort rückten ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion Brixen des Weißen Kreuzes sowie First Responder aus Lüsen zur Unglücksstelle aus. Auch die Carabinieri waren vor Ort.

Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.