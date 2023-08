Tödlicher Bergunfall am Jochköpfl im Passeiertal

Rabenstein – Bei Rabenstein in Passeier hat sich am Samstag ein tragisches Bergunglück ereignet. Auf der Windachscharte am Jochköpfl ist in Kammnähe eine Person in den Tod gestürzt.

Ersten Informationen zufolge hat sich das Unglück kurz nach 10.00 Uhr am Vormittag ereignet.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Bergrettung und die Notfallseelsorge.

Auch der Bergrettung der Finanzwache ist verständigt worden.