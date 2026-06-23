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Ermittlungen gegen Pkw-Fahrer [20] - Verdacht der Tötung im Straßenverkehr

Tödlicher Crash in Bozen: Warum geriet der Fiat plötzlich auf die Gegenfahrbahn?

Dienstag, 23. Juni 2026 | 09:41 Uhr
unfall bozen scooter
Alto Adige
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Von: luk

Bozen -Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in der Reschenstraße am vergangenen Freitag ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 20-jährigen Autofahrer aus Leifers wegen des Verdachts der Tötung im Straßenverkehr. Bei dem Unfall kam der 61-jährige Bozner Unternehmer Gianpiero Costagli ums Leben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann mit albanischer Herkunft gegen 21.40 Uhr mit einer roten Fiat Punto stadtauswärts unterwegs, als er kurz vor der Reschenbrücke plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit dem Motorroller von Costagli, der gerade auf dem Heimweg war. Für den Rollerfahrer gab es keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Er wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlag zwei Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Alkohol- und Drogentests beim Unfallverursacher verliefen negativ. Die genaue Ursache für das Fahrmanöver ist noch unklar. Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei weitere junge Personen.

Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Unfallstelle vermessen sowie dokumentiert. Ein Bericht wird nun an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Anschließend dürfte der Fahrer offiziell in das Register der Beschuldigten eingetragen werden, schreibt die Zeitung Alto Adige. Im Falle einer Verurteilung wegen Straßenverkehrstötung drohen ihm zwischen zwei und sieben Jahren Haft.

Der Verstorbene war in Bozen als Inhaber eines Malerbetriebs bekannt und geschätzt. Freunde und Weggefährten beschreiben ihn als hilfsbereiten, bescheidenen Menschen und engagierten Handwerker. Die Beerdigung soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Der Unfall hat auch die Diskussion über die Verkehrssicherheit in der Reschenstraße neu entfacht. Anwohner beklagen seit Jahren ein hohes Verkehrsaufkommen, regelmäßige Unfälle sowie nächtliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. Sie fordern zusätzliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und eine Verbesserung der Infrastruktur in den stark gewachsenen Wohnvierteln Firmian und Kaiserau.

Bezirk: Bozen

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