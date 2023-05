Tödlicher Kajakunfall in der Ahr

Sand in Taufers/Kematen – Die Ahr bei Kematen in Sand in Taufers war am Dienstagabend Schauplatz eines tödlichen Kajakunfalls. Eine Person, die in der Ahr bei Sand in Taufers aus unbekannter Ursache mit ihrem Kajak verunglückt war, wurde von den Rettungskräften bei Kematen aus der Ahr geborgen. Sofort erfolgte Wiederbelebungsversuche blieben leider erfolglos. Für den Verunfallten kam jede Hilfe zu spät.

Vor Ort im Einsatz standen der Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites, ein Notarzteinsatz- und ein Rettungsfahrzeug des Weißen Kreuzes, die Wasserrettung von Bruneck, die Freiwilligen Feuerwehren von Sand in Taufers, Kematen, Mühlen und Uttenheim, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.