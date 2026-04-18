Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tödlicher Kletterunfall an der Grohmannspitze
Junger Südtiroler kommt ums Leben

Tödlicher Kletterunfall an der Grohmannspitze

Samstag, 18. April 2026 | 15:13 Uhr
pelikan
Bergrettungsdienst Gröden (archiv)
Schriftgröße

Von: luk

Gröden/Canazei – Ein tragischer Bergunfall hat sich am Vormittag an der Grohmannspitze in der Langkofelgruppe ereignet. Ein 19-jähriger Kletterer aus Jenesien kam dabei ums Leben.

Der junge Alpinist, David Domanegg aus Afing, war im Bereich der sogenannten „Harrer“-Route in der Südwand unterwegs, als er rund 30 Meter ins Seil stürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte ein Sicherungshaken aus der Wand gebrochen sein.

Sein gleichaltriger Kletterpartner setzte umgehend den Notruf ab. Die Einsatzkräfte, darunter die Bergrettung Gröden sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 2, trafen rasch am Unfallort ein. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät- Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Bergung des Verunglückten erfolgte mittels Seilwinde. Neben den Grödner Bergrettern standen auch Einsatzkräfte aus dem Fassatal, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri aus Canazei im Einsatz.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
84
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
60
“Ist das unser Südtirol?”
Mehr Unterstützung für Bauern
Kommentare
53
Mehr Unterstützung für Bauern
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
40
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Kommentare
36
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 