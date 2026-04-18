Tödlicher Kletterunfall an der Grohmannspitze

Von: luk

Gröden/Canazei – Ein tragischer Bergunfall hat sich am Vormittag an der Grohmannspitze in der Langkofelgruppe ereignet. Ein 19-jähriger Kletterer aus Jenesien kam dabei ums Leben.

Der junge Alpinist, David Domanegg aus Afing, war im Bereich der sogenannten „Harrer“-Route in der Südwand unterwegs, als er rund 30 Meter ins Seil stürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte ein Sicherungshaken aus der Wand gebrochen sein.

Sein gleichaltriger Kletterpartner setzte umgehend den Notruf ab. Die Einsatzkräfte, darunter die Bergrettung Gröden sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 2, trafen rasch am Unfallort ein. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät- Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Bergung des Verunglückten erfolgte mittels Seilwinde. Neben den Grödner Bergrettern standen auch Einsatzkräfte aus dem Fassatal, die Notfallseelsorge sowie die Carabinieri aus Canazei im Einsatz.