Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tödlicher Lawinenabgang im Tiroler Stubaital
Person konnte nur mehr tot geborgen werden

Tödlicher Lawinenabgang im Tiroler Stubaital

Sonntag, 08. März 2026 | 13:50 Uhr
Person konnte nur mehr tot geborgen werden
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

In Tirol ist am späten Sonntagvormittag im Bereich des Serleskamm bei Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) eine Person von einer Lawine getötet worden. Die Leitstelle Tirol meldete gegen 11.45 Uhr einen Sucheinsatz nach einem Lawinenabgang mit einem vermuteten Verschütteten. Das Opfer dürfte laut Auskunft der Leitstelle Teil einer dreiköpfigen Gruppe von Schneeschuhwanderern gewesen sein.

Die Bergrettung sondierte mit Unterstützung eines Lawinenhundes den Lawinenkegel, im Einsatz standen zudem zwei Hubschrauber. Im Zuge der Suche konnte das Signal des Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS) der verschütteten Person geortet werden, sie konnte jedoch nur mehr tot geborgen werden. Angaben zur Identität des Opfers lagen vorerst nicht vor.

In Tirol herrschte am Sonntag oberhalb von 2.000 Metern mäßige Lawinengefahr der Stufe zwei auf der fünfteiligen Skala. Im aktuellen Bericht des Lawinenwarndienstes hieß es, dass Wintersportler vereinzelt auch große Lawinen auslösen könnten. Als Gefahrenstellen wurden vor allem Steilhänge genannt, ebenso Übergänge von wenig zu viel Schnee, etwa an Einfahrten in Rinnen und Mulden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
112
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
27
“Finde keine Mäuse mehr”
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Kommentare
25
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
25
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Kommentare
23
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 