Tödlicher Mountainbike-Unfall in Gröden

Gröden – In Gröden hat sich am Samstagvormittag ein tödlicher Freizeitunfall zugetragen. Ein italienischer Urlauber ist gegen 10.45 Uhr auf der Jump Line in Plan de Gralba mit dem Mountainbike gestürzt. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Mann war mit seinem Sohn auf dem Mountainbike-Trail unterwegs. Plötzlich verlor er im Gefälle die Kontrolle, stürzte und zog sich dabei ein schweres Polytrauma zu. Die alarmierten Helfer der Bergrettung Gröden konnten nichts mehr für den Römer tun.

Sein Leichnam wurde vom Notarzthubschrauber geborgen. Die Unfallerhebungen wurden auch von der Finanzwache durchgeführt.