Tödlicher Radunfall in der Naifschlucht bei Meran

Von: mk

Meran – Am Dienstagvormittag wollte ein deutsches Ehepaar von der Naiv (Talstation Meran 2000 Bahn) mit ihren Bergrädern nach Falzeben (1.600 Meter) fahren. Kurz vor Mittag stürzte die Ehefrau in eine steile Schlucht rund 150 Meter in die Tiefe. Das Fahrrad begrub die Frau unter sich.

Der erschrockene Ehemann setzte einen Notruf ab. Es wurde die Bergrettung Meran aufgeboten. Diese klärte die Lage ab und entschied sich, mithilfe eines Rettungshubschraubers die Bergung durchzuführen.

Es wurde ein Bergretter vom Pelikan1 aufgenommen und in die Naifschlucht geflogen. Aufgrund der Steilheit wurde der Bergretter mittels Winde abgelassen. Ihm folgten der Notarzt und ein Sanitäter. Leider war die 53-jährige C.M. so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Nach der behördlichen Freigabe konnte der Einsatz abgeschlossen werden. In der Zwischenzeit wurde der Mann von der Notfallseelsorge betreut.

Der Einsatz dauerte zweieinhalb Stunden. Die Bergrettung Meran war mit vier Rettern im Einsatz.