Tödlicher Traktorunfall im Obervinschgau

Lichtenberg – In Lichtenberg bei Prad am Stilfser Joch ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Traktorunfall gekommen.

Gegen 17.20 Uhr wurde Alarm geschlagen. Ersten Informationen zufolge hat sich das landwirtschaftliche Gefährt überschlagen und eine Person darunter begraben.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, das Weiße Kreuz und die örtliche Feuerwehr. Für die verunfallte Person kam jede Hilfe zu spät.

Die Carabinieri führen die Unfallermittlungen.