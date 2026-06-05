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Frontalzusammenstoß zwischen Lieferwagen und Sattelschlepper

Tödlicher Unfall auf der Pustertaler Straße

Freitag, 05. Juni 2026 | 08:19 Uhr
Kerze sym
pixabay.com
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Von: mk

Natz-Schabs – Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Höhe vom Putzerhof in Schabs ist eine Person tödlich verunglückt.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall auf der Pustertaler Straße zwischen einem Lieferwagen und einem Sattelschlepper am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge massiv beschädigt und der Beifahrer des Lieferwagens im Fahrzeug eingeklemmt.

Während ein 31-Jähriger schwer verletzt wurde, kam ein 24-jähriger Mann mit leichten Verletzungen davon. Ein weiterer Mann ist infolge des Unfalls verstorben.

Im Einsatz standen das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungstransportwagen vom Weißen Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Natz-Schabs und Mühlbach. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und führten gemeinsam mit dem Rettungsdienst die aufwendigen Rettungsmaßnahmen durch.

Auch der Rettungskoordinator von Brixen war am Unfallort. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich aus bisher noch ungeklärten Gründen. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Schabs

Der Verkehr wurde für die Dauer des Einsatzes großräumig umgeleitet, die Pustertaler Straße blieb für längere Zeit gesperrt.. Die Verletzten lieferte man ins Brixner Krankenhaus ein. Auch die Notfallseelsorge stand im Einsatz.

Bezirk: Eisacktal

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