Tödlicher Wanderunfall am Hirzer

Meran – Am Dienstagabend sind gegen 20.00 Uhr die Rettungskräfte des Bezirks Meran von einem Hüttenwirt des Hirzergebietes allarmiert worden. Ein bundesdeutscher 36- jähriger Gast hätte gegen 18.00 Uhr eintreffen müssen, ist jedoch auch nach Einbruch der Dunkelheit nicht in der Hütte erschienen.

Sofort wurde die Rettungskette in Kraft gesetzt und nach einer ersten Abklärung wurde noch in der Nacht eine Suchaktion nach dem vermissten Wanderer gestartet. Ersten Informationen zufolge befand sich der Vermisste auf dem europäischen Fernwanderweg, seine geplante Tour führte vorbei am Kratzbergersee, Richtung Hirzer bis zu einer Schutzhütte im Hirzergebiet.

Mehrere Mannschaften der Bergrettung durchkämmten noch nachts das Gebiet. Gleichzeitig konnte durch weitere Abklärungsarbeit das Suchgebiet auf die Gipfelregion des Hirzers eingegrenzt werden.

Am heutigen Mittwochmorgen um 6.00 Uhr wurde die Suche dann intensiviert. Mehre Mann der Bergrettungen von Meran, Lana, Sarntal und der Finanzwache wurden zur Suche hinzugezogen. Neben dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 kamen auch Drohnen der Bergrettung zum Einsatz. Es wurden mehrere Suchflüge unternommen und Bergretter mittels Hubschrauber auf den Gipfelkamm des Hirzers abgesetzt.

Gegen 10.00 Uhr wurden persönliche Gegenstände des Wanderers gesichtet und kurz darauf auch die gesuchte Person selbst. Vermutlich ist der Wanderer mehrere hundert Meter über steiles Gelände in eine Rinne abgestürzt. Mehrere Einsatzkräfte und auch der Hubschrauber eilten zum Absturzpunkt, konnten aber nichts mehr für den Verunfallten tun. Er war bereits tot.

Im Einsatz standen die Bergrettung, die Feuerwehr von Tall und die Behörden.