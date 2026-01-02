Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tödlicher Wanderunfall im Ahrntal
Am Neujahrstag

Tödlicher Wanderunfall im Ahrntal

Freitag, 02. Januar 2026 | 08:48 Uhr
bergunfall friedhof kreuz kerze trauer sym
fotolia.de/Chlorophylle
Schriftgröße

Von: luk

Ahrntal – Tragischer Unfall im Ahrntal: Ein 53-jähriger italienischer Tourist ist am Neujahrstag bei einer Wanderung ums Leben gekommen. Der Mann war am späten Vormittag allein zu einem Spaziergang oberhalb von St. Johann aufgebrochen, kehrte jedoch nicht zurück.

Gegen 14.00 Uhr entdeckten zwei andere Wanderer den leblosen Körper des Mannes und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der Unfallort lag auf etwa 1.300 Metern Höhe. Im Einsatz waren die Bergrettung Ahrntal, der Rettungshubschrauber Aiut Alpin Dolomites sowie Einsatzkräfte der Finanzpolizei aus Bruneck. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die sterblichen Überreste wurden anschließend ins Dorf gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Tourist in ein Gebiet oberhalb der Ortschaft begeben, rund 300 Höhenmeter über dem Dorf, im Bereich des Trippachtals. Dabei handelt es sich um eine Zone mit Wiesen und Wald, nicht um hochalpines Gelände. Vermutlich verließ der Mann eine Forststraße und setzte seine Wanderung in schwierigeres, steileres Gelände fort.

An einer besonders abschüssigen Stelle dürfte er ausgerutscht sein. Trotz Sonnenscheins war der Boden dort offenbar hart und teilweise vereist. Der Mann stürzte rund 80 Meter einen steilen Hang hinab, prallte gegen Sträucher und Felsen und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Tod dürfte sofort eingetreten sein.

Der Unfall wurde nicht beobachtet und lässt sich derzeit nur teilweise rekonstruieren. Es ist auch möglich, dass der Tourist die Orientierung verlor und in unwegsames, nicht markiertes Gelände geriet. Die Tragödie überschattet den ersten Tag des neuen Jahres im Ahrntal.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Kommentare
69
Skifahrer lässt Hund zwei Stunden im SUV frieren
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
Kommentare
58
Wildcampen in Südtirol: Kontroverse zwischen Campern und HGV
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Kommentare
49
“Warum böllern erwachsene Menschen eigentlich noch?”
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
Kommentare
48
Überlebenskampf: Alpenhütten müssen simpler werden
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Kommentare
46
40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 