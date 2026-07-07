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Nanning steht unter Wasser

Tote bei Unwettern in Zentral- und Südchina

Dienstag, 07. Juli 2026 | 07:53 Uhr
Nanning steht unter Wasser
APA/APA/CN-STR/-
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Von: APA/Reuters/AFP

Durch Gewitter und starke Stürme sind in Zentral- und Südchina mindestens 15 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Die Zahl der Verletzten betrage derzeit 275, berichteten am Dienstag staatlichen Medien. Aus einigen Regionen seien auch Tornados gemeldet worden. Zehntausende Menschen seien evakuiert worden, neun Menschen würden vermisst.

In der südlichen Region Guangxi riefen die Behörden in der Hauptstadt Nanning die höchste Hochwasser-Alarmstufe aus, nachdem massive Regenfälle Dämme zum Bersten gebracht hatten. Durch den Regen brachen unter anderem Teile der Mauer eines Staudamms. Von CCTV verbreitete dramatische Videoaufnahmen zeigten, wie eine Flut aus schlammigem Wasser durch die zerborstene Betonstruktur bricht.

In der nordwestlichen Provinz Gansu ereignete sich ein Erdrutsch. Laut dem Staatsfernsehen CCTV wurden 17 Menschen erfolgreich gerettet, 16 seien noch verschüttet. Die bergige Region des betroffenen Dorfes im Regionalkreis Tanchang ist anfällig für Naturkatastrophen. 2010 starben durch eine Schlammlawine im nahe gelegenen Zhugqu nach offiziellen Angaben über 1.500 Menschen.

Noch keine Entwarnung

Wetterdienste warnten unterdessen vor weiteren enormen Regenfällen in verschiedenen Teilen des Landes. China ist außerdem in Alarmbereitschaft wegen des Supertaifuns “Bavi”, der sich über den Pazifik in Richtung Taiwan bewegt.

Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnete laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV umgehend “umfassende” Rettungsmaßnahmen an. Durch die Unwetter sei es zu heftigen Überschwemmungen gekommen. Xi ordnete den Angaben zufolge an, “mit vollem Einsatz Notfall- und Rettungsmaßnahmen zu organisieren, Verletzte zu versorgen, betroffene Bewohner anderweitig unterzubringen sowie Katastrophenschutz- und Hilfsmaßnahmen wirksam auszuführen”.

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