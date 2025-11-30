Tote durch Schüsse auf Kindergeburtstag in Kalifornien

Von: APA/AFP/Reuters

Bei einem Schusswaffenvorfall in Stockton im US-Staat Kalifornien sind vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. “Etwa 14 Personen wurden von Schüssen getroffen, und vier Opfer wurden als tot bestätigt”, erklärte die lokale Polizei am Samstagabend (Ortszeit) in Onlinediensten. Die Schießerei ereignete sich auf einer Kindergeburtstagsfeier, wie der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, mitteilte. Behörden sprachen von einem “gezielten Vorfall”.

Zu dem Schusswaffenvorfall kam es kurz vor 18.00 Uhr Ortszeit in einem Festsaal in Stockton nordöstlich von San Francisco, wie die Sprecherin des Bezirkssheriffs von San Joaquin, Heather Brent, vor Journalisten mitteilte. Die Opfer, bei denen es sich um Jugendliche und Erwachsene handle, seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.

“Was wir bisher wissen, ist, dass eine Familie in einem Festsaal gefeiert hat. Es gibt 14 Opfer des Schusswaffenvorfalls, von denen vier gestorben sind”, sagte Brent. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass es sich um einen “gezielten Vorfall” handeln könne, fügte sie hinzu. Die Ermittler prüften derzeit alle Möglichkeiten.

Bisher keine Tatverdächtigen

Das Büro des Sheriffs teilte in Online-Medien mit, dass die Ermittler “daran arbeiten, die Umstände zu klären, die zu dieser Tragödie geführt haben”. Es rief dazu auf, Informationen, Videoaufnahmen oder Beobachtungen umgehend an das Büro des Bezirkssheriffs weiterzugeben. Bisher sei kein Tatverdächtiger identifiziert worden. Das Büro von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte, er sei über die Lage informiert worden.

In den USA gibt es mehr Schusswaffen als Einwohner. Mit dem Vorfall in Stockton erhöht sich die Zahl der Schusswaffenvorfälle mit mindestens vier Toten in den Vereinigten Staaten laut der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive in diesem Jahr auf 504.