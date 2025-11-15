Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tote und Verletzte bei möglichem Tornado in Portugal
Sturm traf Campingplatz

Tote und Verletzte bei möglichem Tornado in Portugal

Samstag, 15. November 2025 | 16:51 Uhr
Tornado in Gagliano del Capo
instagram/meteone_puglia_basilicata - Symbolbild
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Bei einem heftigen Sturm ist am Samstag in der bei Touristen beliebten Stadt Albufeira an der Südküste Portugals eine Frau ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen seien schwer und 19 Menschen leicht verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa und Berufung auf die Zivilschutzbehörde. Über mögliche ausländische Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Der staatliche Wetterdienst gehe davon aus, dass es sich bei dem Unwetter an der Algarve um einen Tornado gehandelt habe, berichtete Lusa weiter. Es seien aber noch weitere Überprüfungen notwendig.

Sturm traf Campingplatz

Das Todesopfer und einen der Schwerverletzten gab es auf einem Campingplatz. Bei dem zweiten Schwerverletzten handelte es sich nach Angaben von Lusa um einen Hotelgast. Im staatlichen TV-Sender RTP waren Autos mit zertrümmerten Scheiben, abgerissene Äste und starke Gebäudeschäden zu sehen.

Tornados, vor allem heftige, die Zerstörungen anrichten und lebensgefährlich sein können, sind an der Algarve zwar selten, aber nicht völlig unbekannt. Gerade im Herbst sind sie wahrscheinlicher, wenn Kaltluft aus dem Norden auf noch warme und feuchte Meeresluft trifft.

Im November 2012 fegte ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Kilometern pro Stunde über die Algarve und hinterließ eine rund 300 Meter breite Schneise der Verwüstung. Damals wurden 13 Menschen verletzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
68
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
52
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kreisverkehr-Chaos in Bozen – VIDEO
Kommentare
45
Kreisverkehr-Chaos in Bozen – VIDEO
Hundesteuer gekippt
Kommentare
41
Hundesteuer gekippt
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 