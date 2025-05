Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Steinbruch in Indonesien

Viele illegale Kalksteinminen in dem Gebiet

Von: APA/dpa

Bei einem gewaltigen Erdrutsch in einem Kalksteinbruch in der indonesischen Provinz Westjava sind nach Behördenangaben und Fernsehberichten mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Ein Dutzend weitere wurden verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren zum Teil mit Baggern im Einsatz, um weitere Verschüttete unter dicken Schichten aus Geröll und Erde zu suchen. Wie viele Menschen noch vermisst werden, sei unklar, sagte der Leiter der örtlichen Such- und Rettungsagentur.

Das Unglück ereignete sich in Cirebon, rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta. In dem Gebiet gibt es viele Kalksteinminen, die teils illegal betrieben werden. Es kommt häufiger zu kleineren Erdrutschen – jedoch gab es noch nie einen so tödlichen Geröllabgang wie diesen.

Polizei warnt vor weiteren Erdrutschen

Unter den Opfern seien Lkw-Fahrer, Minenarbeiter und ein Lebensmittelverkäufer, dessen Straßenstand sich in der Nähe des Steinbruchs befand, hieß es. Zahlreiche Fahrzeuge wurden ebenfalls unter den Stein- und Erdmassen begraben.

Die Polizeichefin von Cirebon sprach von einem “Hochrisikogebiet” und warnte, das ganze umliegende Gebiet sei instabil. Es drohten weitere Erdrutsche. Was das Unglück auslöste, wird noch untersucht. In Indonesien gibt es seit langem Forderungen nach besseren Sicherheitsstandards im zumeist nur schwach regulierten Bergbausektor. Viele Steinbrüche werden von kleinen Unternehmen oder informellen Kooperativen ohne regelmäßige geologische Inspektionen betrieben.

