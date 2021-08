Touristenansturm verursacht Verkehrsinfarkt in Bozen

Stoßstange an Stoßstange

Bozen – Das Wetter zeigt sich aktuell nicht von seiner besten Seite und so kommt es, dass viele Urlauber, die gerade in Südtirol sind, einen Stadtbesuch machen. In Bozen führte das heute erneut dazu, dass der Verkehr total zusammengebrochen ist. Auf sämtlichen Straßen, die ins Zentrum führen, ging nichts mehr weiter.

Bereits am Vormittag waren die Zufahrtsstraßen verstopft, berichtet Alto Adige online. Zum Teil stiegen die Menschen aus den Autos aus, um besser nach vorne blicken zu können und den Grund für den Stau zu ermitteln.

Es ist bereits der zweite Tag infolge, an dem die Straßen von Bozen dem Zustrom nicht mehr gerecht werden.

Fotos: Alto Adige