Touristin stirbt bei Bergunfall

Am heutigen Sonntagvormittag ist es am Hochfeiler zu einem tragischen Unglück gekommen. Medienberichten zufolge hat eine Touristin aus Deutschland etwas unterhalb des Gipfels den Halt verloren, sodass sie mehrere Meter in die Tiefe gestürzt ist.

Die Frau soll noch am Unfallort verstorben sein. Im Einsatz standen die Bergrettung, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin sowie die Behörden.