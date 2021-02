Tränen in der Zelle – VIDEO

Bozen – Benno Neumair (30), der wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und Verbergens von Leichen in Untersuchungshaft sitzt, soll geweint haben, als er erfahren hat, dass seine Mutter, Laura Perselli, nicht mehr am Leben ist und ihre Leiche in der Etsch bei Neumarkt gefunden wurde.

Das hat sein Anwalt, Flavio Moccia, am Montagvormittag Journalisten gegenüber bestätigt. So soll der 30-Jährige nach wie vor die Hoffnung gehabt haben, dass seine Eltern lebend gefunden werden, auch wenn das von Tag zu Tag unwahrscheinlicher geworden sei, so Moccia.

Über weitere Details hält sich der Anwalt bedeckt. Am Dienstag wird die Verteidigung Antrag auf Aufhebung der Sicherungsmaßnahme ihres Mandanten stellen.

Indes wurde bekannt, dass der Fund der gefundenen Sportschuhe des noch immer vermissten Peter Neumair schon einige Zeit zurückliegt und somit wohl nicht – wie von der Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, mit dem Absenken des Wasserspiegels der Etsch in Zusammenhang steht.