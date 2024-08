Tragischer Unfall: 19-jähriger Vinschger erliegt seinen Verletzungen

Von: luk

Mals – Der 19-jährige Andreas Gallia aus Mals ist an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls verstorben. Nach tagelangem Kampf um sein Leben erlag der junge Mann am Mittwochabend seinen schweren Kopfverletzungen.

Die Trauer in Mals und darüber hinaus ist groß. Gallia, wohnhaft in Schlinig, verlor am 17. August bei Matsch die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte schwer. Bei dem Unfall überschlug sich sein Fahrrad, und er prallte heftig auf den Asphalt, was zu lebensbedrohlichen Verletzungen führte.

Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte im Bozner Krankenhaus konnte sein Leben nicht gerettet werden. Gallia wurde nur 19 Jahre alt.