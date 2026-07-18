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Pelikan 3 im Einsatz

Tragischer Unfall in Burgeis – sechs Verletzte und ein Todesopfer

Samstag, 18. Juli 2026 | 15:11 Uhr
Pelikan 3
HELI – FLUGRETTUNG SÜDTIROL
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Von: mk

Burgeis – In Burgeis im Vinschgau hat sich am Samstagnachmittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Während fünf Personen mittelschwer verletzt wurden, trug eine weitere Person schwere Verletzungen davon. Eine siebte Person, die in den Unfall verwickelt war, ist tödlich verunglückt.

Ersten Informationen zufolge hat sich der Unfall gegen 15.00 Uhr auf der Staatsstraße 40 ereignet. Neben einem Pkw waren in den Unfall zwei Motorräder involviert.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, der Notarzt und ein Rettungstransportwagen vom Weißen Kreuz, die Notfallseelsorge und die Feuerwehr. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Bei den fünf Personen mit mittelschweren Verletzungen handelt es sich um zwei Erwachsene und drei Kinder. Sie wurden ins Krankenhaus von Schlanders eingeliefert. Die schwerverletzte Person brachte man mit einem Trauma am Brustkorb und am Oberschenkel hingegen ins Spital nach Bozen.

Bezirk: Vinschgau

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