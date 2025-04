Tragödie am Monte Brento

Von: fra

Trentino – Eine junge Touristin aus Russland hatte sich am Freitag mit einer Gruppe von Base-Jumpern auf den Monte Brento begeben – einen bei Extremsportlern beliebten Absprungpunkt. Während die Gruppe weiter in Richtung “Becco dell’Aquila” unterwegs war, entschied sich die Frau offenbar, an einem anderen Abschnitt der Felswand zu bleiben, und trennte sich von ihren Begleitern.

Als sie am Abend nicht zurückkehrte, alarmierten ihre Freunde kurz vor 20.00 Uhr die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Bergrettung, der Freiwilligen Feuerwehr von Dro und der Berufsfeuerwehr von Trient starteten noch in der Nacht eine großangelegte Suchaktion. Zum Einsatz kamen dabei unter anderem Drohnen mit Wärmebildkameras sowie ein Hubschrauber. Die Felswand wurde während der Nacht mit starken Scheinwerfern ausgeleuchtet.

Am Samstagmorgen wurde die Frau in einem schwer zugänglichen Geländeabschnitt tot aufgefunden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.