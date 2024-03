Trainingstag für den Ernstfall

Percha – Technische Einsätze, vor allem Verkehrsunfälle nehmen in Ihrer Häufigkeit und Intensität immer noch zu. Auch die in Bau befindliche Umfahrung von Percha mit Tunnel birgt neue Gefahren. Um für den Ernstfall ideal gerüstet zu sein, veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Percha zusammen mit der Firma Foppa Rescue Equipment GmbH am Samstag eine Schulung rund um die Technische Hilfe-Leistung.

Nach einer Theorie-Schulung über die diversen Fahrzeugtypen, Sicherheitselemente, Schneidetechniken und Einsatztaktiken am Vormittag, wurden am Nachmittag vor allem Hydraulische Rettungsgeräte (Schere, Spreizer, Hydrozylinder) und der Einsatz im Ernstfall geprobt.

Trotz widriger Wetterbedingungen im Pustertal (es gab einige Unwetter und auch einen Einsatz während der Schulung) war die Schulung ein voller Erfolg und die Wehrleute konnten viele wichtige Informationen mit nach Hause nehmen.

Ein großer Dank vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Percha gilt der Firma Foppa Rescue und vor allem den Kursleitern Daniel Thaler und Manuel Gamper.

Rückblick

Die Freiwillige Feuerwehr Percha blickt auf ein aufregendes Jahr 2023 zurück. Neben dem 100-Jahr-Jubiläum und der Einweihung des neuen Tank-Rüst-Fahrzeuges wurde am 13. Jänner 2024 auch die 100. Jahreshauptversammlung abgehalten.