Traktorunfall in Tramin fordert Verletzten

Tramin – Am heutigen Donnerstagvormittag ist es um 10.43 Uhr zu einem Traktorunfall in Tramin in der Lokalität „Auf der Hört“ gekommen. Ein Bauer war auf einem Feldweg unterwegs, als der Traktor umkippte und seitlich zum Liegen kam.

Als die Freiwillige Feuerwehr Tramin den Einsatzort erreichte, fanden Sie den Bauer verletzt in der Kabine eingeschlossen vor. Die Erste-Hilfe-Gruppe der Feuerwehr Tramin begann sofort mit den Rettungsmaßnahmen, sicherte den Unfallort und baute einen Brandschutz auf.

Einige Zeit später trafen dann auch die Retter des Weißen Kreuzes Unterland ein und schließlich der Rettungshubschrauber Pelikan 3. Die Notärztin versorgte den Patienten, welcher Verletzungen unbestimmten Grades davongetragen hatte. Anschließend wurde es ins Landeskrankenhaus Bozen geflogen.

Der Traktor wurde mit dem schweren Rüstfahrzeug der Freiwilligen Neumarkt geborgen und abgeschleppt. Die Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr führten abschließend die Aufräumarbeiten durch.

Während der Bergung musste die Landesstraße Tramin-Neumarkt für den Verkehr geschlossen werden, damit der Rettungshubschrauber an einer sicheren Stelle landen konnte. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.