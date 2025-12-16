Trauer um Antonio Luongo in Meran

Von: mk

Meran – Antonio Luongo aus Meran hat es nicht geschafft. Der Sanitätsbetrieb hat am Montagnachmittag den Tod des 27-Jährigen bestätigt. Wie berichtet, war er am Donnerstag auf der Schnellstraße MeBo schwer verunglückt.

Sein Zustand schien von Anfang an kritisch. Ersten Meldungen zufolge war der junge Mann auf seinem Motorrad unterwegs gewesen, als er in der Nähe der Ausfahrt Vilpian/Nals die Kontrolle über seine Maschine verlor und mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert war.

Nun ist der 27-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen.

Luongo war seit zwei Jahren als Sozialbetreuer im Seniorenheim St. Josef in der Innerhoferstraße tätig, wie Alto Adige online berichtet.

Die Straßenpolizei ermittelt derzeit noch zum genauen Unfallhergang und wertet dazu die Aufnahmen der Überwachungskameras aus.