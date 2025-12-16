Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trauer um Antonio Luongo in Meran
Unfall auf der MeBo endet tödlich

Trauer um Antonio Luongo in Meran

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 09:05 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Antonio Luongo aus Meran hat es nicht geschafft. Der Sanitätsbetrieb hat am Montagnachmittag den Tod des 27-Jährigen bestätigt. Wie berichtet, war er am Donnerstag auf der Schnellstraße MeBo schwer verunglückt.

Sein Zustand schien von Anfang an kritisch. Ersten Meldungen zufolge war der junge Mann auf seinem Motorrad unterwegs gewesen, als er in der Nähe der Ausfahrt Vilpian/Nals die Kontrolle über seine Maschine verlor und mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert war.

Alto Adige

Nun ist der 27-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen.

Luongo war seit zwei Jahren als Sozialbetreuer im Seniorenheim St. Josef in der Innerhoferstraße tätig, wie Alto Adige online berichtet.

Die Straßenpolizei ermittelt derzeit noch zum genauen Unfallhergang und wertet dazu die Aufnahmen der Überwachungskameras aus.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
59
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
45
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
40
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
36
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
34
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Anzeigen
Von Amsterdam nach Südtirol
Von Amsterdam nach Südtirol
Entspannt unterwegs mit dem NORTVI Handgepäckkoffer
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 