Trauer um Celine Frei Matzohl: Große Anteilnahme in Schlanders

Zahlreiche Menschen in der Pfarrkirche

Schlanders – Groß ist die Trauer und die Anteilnahme in Schlanders. Am heutigen Freitag um 14.00 Uhr hat die Trauerzeremonie in der Pfarrkirche, um von Celine Frei Matzohl Abschied zu nehmen. Neben den Angehörigen, Bekannten und Freunden waren zahlreiche Menschen aus dem Vinschgau anwesend.

Die 21-Jährige ist am vergangenen Wochenende tot in der Wohnung ihres Ex-Freundes aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

In Schlanders hat die Gemeinde ein Tag der Trauer ausgerufen, die Fahnen am Rathaus tragen einen Trauerflor.

Ihr Ex-Freund Omer Cim geriet noch am Sonntag ins Visier der Ermittler und wurde schließlich kurz vor der österreichischen Grenze am Reschenpass durch Schüsse auf sein Auto aufgehalten und festgenommen.

Der 28-jährige türkischstämmige Mann befindet sich derzeit wegen Mordverdachts in U-Haft im Bozner Gefängnis. Beim Haftprüfungstermin hat er sich in Schweigen gehüllt.