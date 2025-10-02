Treffen zwischen Quästor und Anwohnern des Obstmarkts

Von: ka

Bozen – Am Donnerstag fand in Bozen ein Treffen zwischen dem Quästor und Vertretern des Bürgerkomitees des Obstmarkts statt. Die Anwohner hatten zuvor Fälle von Kriminalität und Störung der öffentlichen Ordnung in diesem Gebiet gemeldet und mehr Sicherheit sowie Aufmerksamkeit seitens der Institutionen gefordert.

Während des Treffens brachten die Bürger ihre Besorgnis zum Ausdruck und betonten das Unbehagen und das Gefühl der Unsicherheit, das diese Vorfälle ausgelöst hatten.

Nachdem der Quästor die Anliegen angehört hatte, erläuterte er die seit seinem Amtsantritt bereits eingeleiteten Maßnahmen und hob die Ergebnisse hervor, die mit den zahlreichen Streifeneinsätzen der Polizei und den von ihm wöchentlich angeordneten außerordentlichen Kontrollen des Gebiets, insbesondere auf dem Obstmarkt und in den angrenzenden Bereichen, erzielt wurden.

Der Quästor kündigte außerdem an, die Kontrollen weiter zu verstärken, und versicherte, die Forderungen des Komitees dem Provinzkomitee für öffentliche Ordnung und Sicherheit vorzulegen. Dieses tagte am selben Tag und beschloss weitere Maßnahmen zum Schutz der Ruhe und Lebensqualität im Stadtzentrum.

Das Treffen endete in einer Atmosphäre des Vertrauens und der Zusammenarbeit. Die Bürger bekräftigten ihren Willen, einen ständigen Dialog mit der Polizei aufrechtzuerhalten, um gemeinsam das Ziel zu erreichen, den Obstmarkt zu einem sichereren und lebenswerteren Ort zu machen.