Treppe statt Ferienwohnung: Bozner Ehepaar auf Mallorca betrogen

Bozen – Der Urlaubstraum eines Südtiroler Ehepaars ist auf besonders bittere Weise geplatzt. Der Mann und die Frau aus Bozen haben eine Ferienwohnung auf Palma di Mallorca für eine Woche zum Preis von 780 Euro gebucht. Doch aus der Erholung im Urlaubsparadies wurde nichts. Statt einem Appartement fanden die beiden lediglich eine Treppe vor. Rund 30 weitere Personen sollen derselben Betrugsmasche zum Opfer gefallen sein.

„In der Anzeige war von drei Zimmern, zwei Badezimmern und Meeresblick die Rede – alles ausgiebig mit Fotos bebildert“, erzählt das Ehepaar. Die beiden hatten das Angebot gleich auf zwei Buchungsportalen gefunden und sich dann für das geringfügig günstigere entschieden.

Bei der Planung waren sie nicht leichtfertig. Sie haben mehrere Seiten im Internet konsultiert. Mit dem Besitzer des vermeintlichen Appartements hat dann auch ein kurzer Austausch per E-Mail und per WhatsApp stattgefunden, berichtete die Zeitung Alto Adige am Donnerstag. Anschließend tätigte das Paar die Überweisung.

Bevor die Bozner dann am 14. August vom Flughafen ein Taxi zur versprochenen Wohnung nahmen, versuchten sie noch einmal, den Besitzer telefonisch zu erreichen – allerdings vergeblich. Das Handy war ausgeschaltet. Zunächst dachten sie sich nichts dabei. Das böse Erwachen folgte erst, als sie den Zielort erreichten: Statt einer Wohnung fanden sie mitten im Nirgendwo lediglich eine Treppe zu einer Art Unterführung vor.

Zunächst hoffte das Bozner Ehepaar noch, dass es sich um eine Verwechslung bei der Adresse handelt. Doch auch nach wiederholten Anrufsversuchen war der Besitzer nicht erreichbar. Irgendwann war klar: Ein Betrug liegt vor.

Nun will das Paar Anzeige erstatten. Dabei stellte sich heraus, dass die Südtiroler nicht die einzigen waren, die hinters Licht geführt wurden. Lokalzeitungen berichteten von rund 30 Personen, die ebenfalls das Appartement mit der Hausnummer 2 im Viertel Joan Margall mieten wollten und dann durch die Finger schauten.

Die Betrüger haben die Adresse ohne Wissen des wahren Besitzers im Internet veröffentlicht. Das Bozner Ehepaar hat beschlossen, dennoch die Woche in Spanien in einer anderen Ferienwohnung zu verbringen. „Der Urlaub ist allerdings ruiniert“, erklärt das Paar.