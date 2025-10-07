Trinkgeld-Dieb in den Dolomiten

Von: luk

Sexten – Die Angestellten zweier Hotelbetriebe mussten Ende August eine bittere Erfahrung machen. Die Trinkgeldboxen in der Hotellobby waren plötzlich verschwunden. Bald war klar, ein dreister Dieb war dafür verantwortlich.

Wie die Ermittlungen der Carabinieri ergeben haben, kam der Täter am 27. sowie am 28. August in die Hotels und entwendete kurzerhand die Sammelbehälter für das Trinkgeld. Dieses hätte, wie in Hotels vielfach üblich, auf der Personal verteilt werden sollen. Insgesamt machte der Dieb eine Beute von rund 5.000 Euro, schildern die Carabinieri.

Sie haben nach der Diebstahlsmeldung die Aufnahmen der Überwachungskameras aufgenommen sowie Zeugen angehört. Bald konnten sie so auf die Identität des mutmaßlichen Täters schließen. Demnach handelt es sich um einen Rumänen (32), der in Deutschland wohnhaft ist.

Der Mann wurde angezeigt. Die betroffenen Hotels zeigten sich über die Aufklärung erfreut, wenngleich doch die Enttäuschung über den Diebstahl zulasten der Angestellten überwiegt.