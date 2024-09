Trittfallen mit Nägeln auf Kärntner Wanderweg

Von: apa

Ein Unbekannter hat zwei Trittfallen mit zugespitzten Nägeln auf einem Wanderweg in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen) platziert. Zwei Einheimische hatten sie entdeckt, als sie ihre Fahrräder bergwärts schoben. Die Nägel einer Falle, die im Boden vergraben war, bohrten sich in den Reifen eines Fahrrades – bei genauerem Hinsehen entdeckten die beiden Männer auch noch die zweite Vorrichtung, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Männer waren auf einem Weg vom Tiffnerwinkel in Richtung Henkelhütte unterwegs. Auf etwa 1.040 Höhenmetern stießen sie an einer Engstelle des Wanderwegs auf die erste Falle. Es handelte sich dabei um einen Betonblock mit etwa 20 Zentimetern Durchmesser, in dem vier zugespitzte Nägel einbetoniert waren. Der Block war so platziert, dass die Nägel etwa zehn Zentimeter weit aus dem Boden ragten und die Stelle kaum passierbar war, ohne dass jemand auf die Nägel tritt.