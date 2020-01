Trunkenheit am Steuer bleibt das größte Problem

Bozen – Alkohol am Steuer bleibt der häufigste Verstoß gegen den Straßenkodex in Südtirol. Dies ging am Dienstag aus einem Treffen hervor, das von Regierungskommissär Vito Cusumano geleitet wurde. In einem Jahr wurden insgesamt 593 Führerscheine eingezogen, berichtet Alto Adige online.

Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher war bei dem Treffen anwesend.

An zweiter Stelle bei den Verstößen liegt das gegenseitige Überholen von Schwerfahrzeugen auf der Autobahn. In diesem Fall wurden 386 Strafen ausgestellt. Auf dem dritten Platz liegt das Überholen in der Nähe einer Kreuzung mit 82 Strafen.

Insgesamt haben die Unfälle in Südtirol um 12,7 Prozent abgenommen. Allerdings stieg die Anzahl der Verletzten um 3,5 Prozent.