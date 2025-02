Trunkenheit am Steuer und “Pistole” im Handschuhfach

Von: mk

Bruneck – In den letzten Tagen haben die Carabinieri von Bruneck die Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich verstärkt, um Straftaten zu verhindern und gegen Trunkenheit am Steuer sowie Drogenkonsum vorzugehen.

Entlang der Hauptverkehrsadern wie der Pustertaler Staatsstraße, der SS 621 und der SS 244 als auch auf Nebenstraßen fanden täglich zahlreiche Verkehrskontrollen statt. Außerdem patrouillierten die Onrdnungshüter Wohngebiete und Orte mit starker Präsenz von Touristen.

Am Samstagnachmittag wurde bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs im Handschuhfach eines 35-Jährigen eine Spielzeugpistole ohne roten Stöpsel entdeckt, während die Carabinieri in Corvara in der Nacht auf Mittwoch bei einem 27-jährigen Touristen eine aufklappbare Stichsäge mit einer 25 Zentimeter langen Klinge sicherstellten. Beide wurden wegen des Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt.

Im Zuge der Kontrollen zeigten die Ordnungshüter einen 24-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Rückkehrverbot in das Brunecker Gemeindegebiet an. Der junge Mann hatte dort mehrere Straftaten begangen.

Bei den Kontrollen auf der Straße haben die Carabinieri außerdem mehreren Lenkern ihren Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer entzogen: So wurde ein 49-Jähriger aus Kiens angezeigt, der mit 1,87 Promille im Blut erwischt wurde. Auch ein 20-Jähriger aus dem Ahrntal, der in offensichtlich trunkenem Zustand am Steuer seines Fahrzeugs kontrolliert wurde, weigerte sich, sich einem Test mit dem Alkoholmessgerät zu unterziehen.

Ein kroatischer Staatsbürger, den die Carabinieri in seinem Wagen aufhielten, hatte hingegen 0,71 Promille im Blut, während ein 38-Jähriger mit 0,63 Promille im Blut auf einem Elektroroller unterwegs war.

Bei einer Veranstaltung in Hochabtei hielten die Carabinieri von Corvara zwei Autolenker an, die laut Alkoholtest 2,44 Promille bzw. 1,05 Promille im Blut hatten. Beide wurden wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt.

Die Carabinieri meldeten außerdem einen 22-Jährigen sowie ein ausländisches Geschwisterpaar wegen des Konsums von Drogen beim Regierungskommissariat. Während der 22-Jährige eine Dosis Marihuana bei sich hatte, wurden der Bruder und seine Schwester, die ihren Urlaub in Südtirol verbringen, mit insgesamt 8,40 Gramm Marihuana erwischt.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und zur Analyse ins Labor der Carabinieri nach Leifers geschickt.