Trunkenheit, Raser und manipulierte Fahrtenschreiber

Kontrollen der Straßenpolizei am Wochenende

Bozen – Die Straßenpolizei hat am Samstag bei der MeBo-Ausfahrt in Bozen einen Lkw aufgehalten, der mit 99 Stundenkilometern unterwegs war, obwohl in der Zone ein Tempolimit von 50 km/h gilt. Im Rahmen der Kontrolle wies der Lenker typische Anzeichen von Alkoholeinfluss auf.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann etwas mehr als ein Promille im Blut hatte. Ihm wurde der Führerschein entzogen und er kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer. Außerdem wurde eine Verwaltungsstrafe wegen Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Höhe von 725 Euro ausgestellt.

An derselben Stelle wurde am Samstag auch ein 22-Jähriger aufgehalten. Er war mit 106 km/h unterwegs.

Die Straßenpolizei von Sterzing hat am Samstag hingegen auf der A22 einen Lkw aufgehalten, der aus Deutschland kam. Der Lenker hatte ein verbotenes Überholmanöver durchgeführt.

Ihm wurde der Führerschein entzogen und er wurde zu einer Geldbuße von 328 Euro verdonnert. Im Fahrzeug war außerdem der Fahrtenschreiber manipuliert worden, der die Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten registriert.

Die veränderten Teile wurden beschlagnahmt. Dem Lenker, der aus Deutschland stammt, wurde eine weitere Geldstrafe zu 1.736 auferlegt.