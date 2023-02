Tschars: Dachstuhlbrand erfordert Großeinsatz

Tschars – In Tschars hat sich am Dienstagabend kurz vor Mitternacht ein massiver Dachstuhlbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Kartheingasse entwickelt.

Das Dach musste an mehreren Stellen geöffnet werden, um den Brandherd zu lokalisieren und gezielt ablöschen zu können. Zahlreiche Feuerwehrleute und Atemschutztrupps waren mehrere Stunden lang mit den schwierigen Löscharbeiten beschäftigt.

Unter anderem mittels zweier Drehleitern konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten sind noch im Gange und werden auch noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Tschars, Galsaun, Staben, Naturns, Göflan, Meran, Kastelbell, Tabland und Tschirland sowie der Bezirksfeuerwehrverband Untervinschgau, das Weiße Kreuz und die Behörden.