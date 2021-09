Tschars: Tesla verunfallt am Bahnübergang

Tschars – Beim Bahnübergang in Tschars in Vinschgau hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein Auto der Marke Tesla ist gegen die Schrankanlage geprallt. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, lediglich Sachschaden ist zu beklagen.

Umgehend wurde aber die Bahnlinie über das Sicherheitssystem blockiert.

Die Vinschger Züge standen für über eine Stunde still.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Tschars waren das Weiße Kreuz, die Techniker der Vinschger Bahn und der Abschleppdienst im Einsatz.