Tschigat: Person bei 100-Meter-Sturz schwer verletzt

Algund – Schwere Verletzungen hat sich heute ein 54-jähriger Südtiroler bei einem Bergunfall am Tschigat zugezogen. An der Südwand des Berges war der Riffianer in einer Rinne rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Gruppe, mit der der Mann unterwegs war, setzte einen Notruf ab. Die Landesnotrufzentrale alarmierte daraufhin die Bergrettung Meran und den Rettungshubschrauber Pelikan 3, der gerade freigeworden ist. Dieser nahm in Partschins einen Bergretter auf und flog in die Unfallzone. Mittels Seilwinde wurden der Bergretter und der Arzt zum Schwerverletzten abgeseilt. Nach einer Absicherung der Unfallstelle und der Erstversorgung wurde der Patient mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Die Bergrettung Meran erinnert neuerlich daran, dass sich noch ergiebige Schneereste in den höheren Lagen befinden und diese oft noch sehr hart und rutschig sind.

Ebenso im Einsatz waren die Carabinieri.