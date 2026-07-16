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Tsunami-Warnung nach Erdbeben auf Neuseeland

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 12:30 Uhr
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APA/APA/AFP/SANKA VIDANAGAMA
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Von: APA/Reuters

Nach einem Erdbeben der Stärke 6,3 ist am Donnerstag nahe der Stadt Te Anau auf der Südinsel Neuseelands eine Tsunami-Warnung herausgegeben worden. Nach Angaben der neuseeländischen Katastrophenschutzbehörde (NEMA) lag das Epizentrum etwa 40 Kilometer nördlich von Te Anau. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Erdbebens auf 5,9 bei einer Tiefe von mehr als 50 Kilometern.

Die Katastrophenschutzbehörde forderte die Menschen, die an der Westküste der Südinsel von Milford Sound bis zum Puysegur Point in Küstennähe leben, dringend auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Das Beben hatte sich um 21:14 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von 53 Kilometern ereignet.

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