Ü-70-Impfungen: Sanitätsbetrieb vermeldet großes Interesse

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb vermeldet großes Interesse bei den Impfungen für Menschen über 70 Jahren. Bis Freitag um 12.00 Uhr seien bei der Telefonnummer 0471 100 999 27.362 Anrufe eingegangen und es seien insgesamt bereits 8.047 Impftermine vergeben worden, davon 4.327 online.

“Die Ü-70-Jährigen können sich auch weiterhin für einen Impftermin anmelden. Hierfür stehen aktuell noch 2.600 mögliche Termine zur Verfügung. All jene, die keine direkte Vormerkung erhalten, kommen bei telefonischer Vormerkung auf eine Warteliste. Gerade Menschen über 70 wird die Impfung besonders empfohlen, zeigen doch Studien, dass die Sterblichkeitsrate im Falle von Komplikationen nach einer Corona-Infektion bis zu zehn Prozent betragen kann”, so der Sanitätsbetrieb.

Südtirol an erster Stelle

Im italienweiten Vergleich liegt Südtirol mit 92,30 Prozent an erster Stelle was das Verhältnis verimpfte Dosen zu gelieferten Impfdosen darstellt. Das bedeutet, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb für die jeweils neu gelieferten Impfdosen sofort Impftermine vergibt. “Andere Regionen impfen wesentlich langsamer.” Dennoch sei auch gesagt, dass die Impfungen in Ländern wie Israel, den USA oder Großbritannien bekanntlich deutlich schneller vorangetrieben wurden, als generell in der EU.

Wie vormerken?

Personen über 70 Jahre können sich telefonisch unter 0471 100 999 und 0472 973 850 von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr oder online auf https://sanibook.sabes.it vormerken. Auch für die über 80-Jährigen besteht weiterhin die Möglichkeit sich für einen Impftermin vorzumerken.

Details dazu gibt es unter www.coronaschutzimpfung.it. Die telefonische Vormerkung ist heute Nachmittag (Karfreitag) nicht möglich.

Besonders gefährdete Personen („ultrafragili“) werden in diesen Tagen direkt von den Vormerkstellen der Gesundheitsbezirke kontaktiert. Es handelt sich um Personen, die an sehr schweren Erkrankungen leiden und dringend geimpft werden. Gemeinsam mit den Ärzten für Allgemeinmedizin wurden die Listen dieser Patienten erstellt.

Ebenso laufen die Vormerkungen für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen (Ges. 104, Ab. 3, Komma 3). Jene Personen, die zwar im Besitz dieser Voraussetzungen sind, sich aber nicht über die Plattform vormerken können, weil sie in der elektronischen Datenbank nicht eingespeist worden sind, können sich über das Bürgertelefon unter 800 751751 melden.

Falls kein Termin mehr zur Verfügung ist (immer für die aktuellen Personengruppen), kann man sich telefonisch auf eine Warteliste setzen lassen. Gerade an den Feiertagen kann die Online-Vormerkung unkompliziert genutzt werden, um einen Termin zu erhalten.

Nach der Impfung der Über-70-jährigen werden Personen über 60 Jahre geimpft. Bei Eintreffen von großen Mengen Impfstoff wird dies so schnell wie möglich in Angriff genommen.

Die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 01.04.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen: 113.159 (+12.512)

Erstdosis: 74.573 (+6.352)

Zweitdosis: 38.586 (+6.160)

abgeschlossene Impfzyklen: 51,70 Prozent

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre ohne Seniorenwohnheime

Diese Personengruppe umfasst: 29.367 Personen

Erstdosis: 22.064

Zweitdosis: 17.709

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 44.408 Personen

Erstdosis: 11.898

Zweitdosis: 1.188

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 11.412 (53,50 Prozent)

Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes

Diese Personengruppe umfasst: 10.778 Personen

Erstdosis: 7.837 Personen

Zweitdosis: 7.387 Personen

Gesamt geimpfte Personen: 7.837 (72,70 Prozent)

10,41 Prozent können aufgrund einer vorhergehenden Infektion zurzeit nicht geimpft werden.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 48.546

Zweitdosis: 36.927

abgeschlossene Impfzyklen: 76,10 Prozent

Moderna

Erstdosis: 2.749

Zweitdosis: 1.659

abgeschlossene Impfzyklen: 60,30 Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 23.278

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,00 Prozent

Erwartete Lieferungen (29.03. – 26.04.2021)

Pfizer BioNTech: 52.650 Dosen

Moderna: 4.510 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 21.670 Dosen

Insgesamt: 78.830 Dosen

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia