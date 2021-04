Über 100.000 haben erste Impfung bekommen

Bozen – 103.034 ist die genaue Zahl jener, die mit Stand gestern ihre erste Impfung erhalten haben. Damit haben fast ein Viertel aller über 18-Jährigen Südtirolerinnen und Südtiroler zumindest eine Impfdosis bekommen.

Dies ist umso erfreulicher, als es mittlerweile als erwiesen gilt, dass bereits nach der ersten Impfdosis ein solider Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe aufgebaut wird. Zählt man zu dieser Summe noch die 69.107 Personen dazu, die mittlerweile nach einer überstandenen Covid-19-Infektion als geheilt gelten, so hat schon über ein Fünftel der Menschen in Südtirol einen gewissen Schutz gegen das heimtückische Virus erlangt.

Angesichts dieser Zahlen zeigt sich Gesundheitslandesrat Thomas Widmann hocherfreut: “Wir haben heute zwei enorm hilfreiche Instrumente gegen das Virus in der Hand, die wir vor einem Jahr noch nicht hatten: die Kapazität, die gesamte Bevölkerung regelmäßig zu testen, und die Impfungen. Unser Anliegen ist es seit jeher, daraus das maximal Mögliche herauszuholen, sprich jedes verfügbare Potenzial zu nutzen.“ Darüber hinaus nimmt Landesrat Widmann diesen erfreulichen Zwischenstand zum Anlass, allen Beteiligten der Impfkampagne zu danken: „Ich bedanke mich bei den Impfteams, bei Ärzten, Pflegekräften, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen, auch beim Weißen und Roten Kreuz, bei den Freiwilligenverbänden und dem Heer und bei all den zahlreichen Menschen, die direkt oder auch nur im Hintergrund an der Organisation und am reibungslosen Ablauf dieser Kampagne mitarbeiten. Vielen, vielen Dank! Ich möchte ihnen allen meine größte Wertschätzung und Dankbarkeit aussprechen, sie leisten Tag für Tag unvergleichlich Großes.“

Seit gestern können sich auch schon Personen ab 60 Jahre zur Coronaschutz-Impfung anmelden. Insgesamt haben sich in diesen beiden Tagen 10.382 Menschen vorgemerkt. In der Altersgruppe 60-64 7.079 (davon 65 Prozent online), von 65 bis 69 Jahren 2.269 (davon 57 Prozent online), von 70 bis 74 Jahren 708 (davon 40Prozent online) und von 75 bis 79 Jahren 326 (davon 36 Prozent online).

In der Telefonzentrale der Landesweiten Vormerkung gingen heute insgesamt 27.634 Anrufe ein.

Die über 60-Jährigen sind dazu eingeladen sich bevorzugt online vorzumerken. Die Online-Vormerkungen unter https://sanibook.sabes.it funktionieren sehr gut und können zu jeder Uhrzeit vorgenommen werden. Alternativ dazu ist es nach wie vor möglich einen Impftermin bei der einheitlichen Vormerkzentrale von Montag bis Freitag, jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr unter der Nummer 0471/100999 zu erhalten.

Am meisten geimpft wurde bis jetzt mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer (erste und zweite Dosis, Stand gestern Abend: 103.717), gefolgt von AstraZeneca (insgesamt: 36.226 Dosen) und Moderna (6.856 Dosen).

Informationen zur Impfkampagne und Vormerkung: www.coronaschutzimpfung.it/de

Die wichtigsten Daten in Kürze

Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 15.04.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 146.806 (+ 23.574)

Erstdosis: 103.044 (+21.708)

Zweitdosis: 43.762 (+1.866)

abgeschlossene Impfzyklen: 42,5 Prozent

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre ohne Seniorenwohnheime

Diese Personengruppe umfasst: 29.367 Personen

Erstdosis: 25.150

Zweitdosis: 22.528

Vormerkungen: 253

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 48.908 Personen

Erstdosis: 26.563

Zweitdosis: 2.089

Vormerkungen: 2.454

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 11.562

Zweitdosis: 2.610

Vormerkungen: 5.418

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Erstdosis: 9.215

Zweitdosis: 1.559

Schul-, Kindergarten- und Universitätspersonal

Diese Personengruppe umfasst: 21.346 Personen

Erstdosis: 11.511 (53,9 Prozent)

Mitarbeiter/innen des Sanitätsbetriebes

Diese Personengruppe umfasst: 10.778 Personen

Erstdosis: 8.512 Personen

Zweitdosis: 7.511 Personen

Gesamt geimpfte Personen: 8.512 (79,0 Prozent)

1.122 Mitarbeiter/innen können aufgrund einer vorhergehenden Infektion zurzeit nicht geimpft werden.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 62.046

Zweitdosis: 41.671

abgeschlossene Impfzyklen: 67,2Prozent

Moderna

Erstdosis: 4.765

Zweitdosis: 2.091

abgeschlossene Impfzyklen: 43,9Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 36.216

Zweitdosis: 0

abgeschlossene Impfzyklen: 0,00Prozent

Erwartete Lieferungen (19.04. – 26.04.2021)

Pfizer BioNTech: 26.910 Dosen

Moderna: 3.850 Dosen Vaxzevria (ex AstraZeneca): 3.850 Dosen Insgesamt: 34.610 Dosen

