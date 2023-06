Über 16 Kilo Drogen im Auto

Toblach – Mit Beginn der Sommersaison und dem damit verbundenen Anstieg des Verkehrsaufkommens in Südtirol führt die Staatspolizei auf den wichtigsten Verkehrswegen Gebietskontrollen durch, um kriminelle Handlungen wie Wohnungseinbrüche und Drogenhandel zu vereiteln.

Bei einer dieser Kontrollen auf der Staatsstraße 49 in der Gemeinde Toblach wurde ein mutmaßlicher Drogenschmuggler (39) festgenommen. Der Italiener wurde für eine Routinekontrolle angehalten, wirkte aber auf die Exekutivbeamten nervös. Das ist immer ein Grund für die Polizei, genauer hinzuschauen.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs wurden tatsächlich in einem Karton 16,5 Kilogramm Haschisch und 314 Gramm Kokain entdeckt. Bei der anschließend vorgenommenen Hausdurchsuchung am Wohnort des Mannes im Hochpustertal wurden weitere 200 Gramm Kokain und 200 Gramm Haschisch sowie 7.810 Euro in bar sichergestellt. Das Geld dürfte der Erlös aus dem Drogenhandel sein. Außerdem beschlagnahmten die Fahnder Verpackungsmaterial für die Drogen.

Für ihn klickten die Handschellen. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.