Aktuelle Seite: Home > Chronik > Über 344 Menschen starben bei Sturzfluten in Pakistan
Sechs Bergregionen wurden zu Katastrophengebieten erklärt

Über 344 Menschen starben bei Sturzfluten in Pakistan

Samstag, 16. August 2025 | 16:31 Uhr
Sechs Bergregionen wurden zu Katastrophengebieten erklärt
APA/APA/AFP/SAJJAD QAYYUM
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach heftigen Regenfällen und Sturzfluten mit mindestens 344 Toten suchen Rettungskräfte im Norden Pakistans weiter nach Überlebenden in den Trümmern. “Starker Regen, Erdrutsche in mehreren Gebieten und unterspülte Straßen” erschwerten die Hilfseinsätze erheblich, sagte ein Sprecher der Rettungsbehörde der Provinz Khyber Pakhtunkhwa am Samstag. Die Region war landesweit am stärksten von den Fluten betroffen, allein dort starben mindestens 324 Menschen.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde waren am Samstag 2.000 Rettungskräfte im Einsatz, um Leichen aus den Trümmern zu bergen und in neun betroffenen Bezirken Hilfe zu leisten. Da die Straßen in den meisten betroffenen Gebieten gesperrt seien, seien Rettungskräfte zu Fuß unterwegs, um in abgelegenen Regionen zu helfen, sagte der Behördensprecher in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa weiter.

Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz

“Sie versuchen, Überlebende zu evakuieren”, erklärte er. “Aber nur sehr wenige Menschen verlassen das Gebiet, weil ihre Verwandten oder geliebten Menschen in den Trümmern eingeschlossen oder gestorben sind.” Mindestens 137 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt.

In von Pakistan verwalteten Gebieten der angrenzenden Region Kaschmir kamen Behördenangaben zufolge 20 weitere Menschen ums Leben. Beim Absturz eines Regierungshubschraubers wegen der schlechten Wetterbedingungen starben demnach weitere fünf Menschen, darunter zwei Piloten.

Warnung vor weiterem Starkregen

Die Regionalregierung in Khyber Pakhtunkhwa erklärte sechs schwer betroffene Bergregionen zu Katastrophengebieten. Das Wetteramt warnte für die kommenden Stunden vor weiterem Starkregen im Nordwesten des Landes und rief die Bevölkerung auf, “Vorkehrungen” zu treffen. Der Monsunregen werde in den kommenden zwei Wochen noch zunehmen, sagte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde der Nachrichtenagentur AFP.

“Ich dachte, die Welt geht unter”, erzählte der Anwohner Azizullah AFP-Reportern im Bezirk Buner. “Der Boden bebte unter der Kraft des Wassers. Es hat sich so angefühlt, als würde mir der Tod direkt in die Augen sehen.” “Wir haben immer noch keine klare Vorstellung davon, wer in diesem kleinen Dorf überlebt hat und wer tot ist”, sagte der Lehrer Saifullah Khan. “Ich helfe, die Leichen der Kinder zu bergen, die ich unterrichtet habe. Ich frage mich immer wieder, welche Art von Prüfung die Natur diesen Kindern auferlegt hat.”

Klimawandel sorgt für Extreme

Sturzfluten und Erdrutsche sind in Pakistan während der Monsunzeit üblich, die in der Regel im Juni beginnt und Ende September abklingt. Durch den Klimawandel werden Unwetter weltweit laut Experten aber extremer und häufiger. Seit Beginn der diesjährigen Monsunzeit sind in Pakistan bereits mehr als 650 Menschen infolge der heftigen Regenfälle gestorben.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
81
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
52
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
44
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
42
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
30
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 