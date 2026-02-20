Aktuelle Seite: Home > Chronik > Über ein halbes Kilo Kokain in Brixen sichergestellt
Albaner ins Bozener Gefängnis überstellt

Über ein halbes Kilo Kokain in Brixen sichergestellt

Freitag, 20. Februar 2026 | 09:24 Uhr
Über ein halbes Kilo Kokain sichergestellt
Quästur
Von: Ivd

Brixen – Am Montagnachmittag hat die Staatspolizei in Brixen einen jungen Mann albanischer Herkunft festgenommen. Bei einer Kontrolle im Stadtzentrum wurden insgesamt mehr als ein halbes Kilogramm Kokain sichergestellt.

Eine Streife der Einheit für territoriale Kontrolle des Polizeikommissariats Brixen hielt ein Kleinwagen an, der auf eine in Bozen vorbestrafte Person zugelassen war. Am Steuer saß ein Mann Anfang zwanzig, der laut Polizei kein Italienisch sprach und einen Reisepass vorzeigte. Aus dem Dokument ging hervor, dass er erst am Vortag über den Flughafen Verona nach Italien eingereist war.

Über ein halbes Kilo Koks

Nach Angaben der Polizei wirkten sowohl die Umstände der Einreise als auch das Verhalten des Mannes auffällig. Zur Unterstützung wurde eine weitere Streife des Kommissariats Brenner angefordert. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter dem Fahrersitz eine Tüte mit mehreren in Folie verpackten Portionen Kokain mit einem Gesamtgewicht von 430 Gramm.

Weitere Ermittlungen führten zu einer Wohnung in Natz-Schabs, in der der Mann vorübergehend untergebracht war. Dort entdeckten die Einsatzkräfte in der Küche, versteckt in einem Kochtopf, weitere 120 Gramm Kokain. Zudem wurden eine Präzisionswaage und Verpackungsmaterial sichergestellt.

Nach Schätzungen der Ermittler hätte die sichergestellte Menge im Straßenverkauf rund 500 Einzeldosen ergeben und einen Erlös von etwa 30.000 Euro erzielen können. Der Mann wurde wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Zweck des Weiterverkaufs festgenommen und in das Gefängnis von Bozen eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

