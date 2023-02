Über einen Meter Neuschnee in Rein in Taufers

Rein in Taufers – In Rein in Taufers ist die Höhe von einem Meter Schnee überschritten worden. Dies teilte Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter mit.

In der vergangenen Nacht fielen weitere 30 Zentimeter Schnee und damit liegen in Rein in Taufers jetzt insgesamt 102 Zentimeter.

„Allzu viel kommt nun nicht mehr hinzu, am Vormittag geistern die letzten Schneefälle langsam aus“, erklärte Peterlin.

Über Nacht gab es bereits Orkanböen auf den Bergen. So wurden am Weißbrunnspitz Windgeschwindigkeiten von 128 km/h gemessen, auf der Schöntaufspitze waren es 127 km/h und am Piz Pisciadù 123 km/h.

Am Vormittag nahm der Wind auch in den Tälern immer mehr an Fahrt auf. Der Zivilschutz hat am Freitag die Warnstufe orange ausgerufen. Die Feuerwehren sind bereits zu einigen Einsätzen wegen abgebrochener Äste und Bäume ausgerückt.