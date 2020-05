Ulten: Georg Schwienbacher [28] wird vermisst

Am Montag zuletzt gesehen

Ulten – Im Ultental wird seit Wochenbeginn ein junger Mann aus St. Nikolaus vermisst.

Georg Schwienbacher (28) aus St. Nikolaus wurde zuletzt gesehen, wie er am Montagnachmittag in den Linienbus gestiegen ist, berichtet der an der Suchaktion beteiligte Bergrettungsdienst im AVS.

Sachdienliche Informationen können an die Carabinieri von Proveis (0463-530197) oder die Landesnotrufzentrale 112 mitgeteilt werden.