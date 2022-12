Ulten: Gleitschirm abgestürzt

Ulten – Laut Berichten des Nachrichtenportals „stol.it“ ist am heutigen Samstag im Ultental ein Gleitschirmflieger abgestürzt. Der junge Mann aus Algund hat sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen.

Gegen Mittag hoben zwei junge Algunder von der Ilmerspitze in Ulten zu einem Gleitschirmflug Richtung Tal ab. Einer der beiden Piloten legte jedoch einen Fehlstart hin, laut Berichten hatte es ihm die Skier verrissen und so kam es kurz nach dem Start zu einem Absturz. Der junge Mann kam auf steinigem Gelände auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu – Angaben des Nachrichtenportals zufolge in der Beckengegend. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan zwei in das Krankenhaus von Bozen gebracht.

Außerdem standen die Bergrettung von Ulten und die Finanzwache im Einsatz.