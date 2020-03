Ulten: Pkw überschlägt sich

St. Walburg – In St. Walburg im Ultental hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Um 3.42 Uhr in der Früh wurden die Rettungskräfte alarmiert.

Ersten Informationen zufolge hat sich ein Pkw auf der Landesstraße Nummer neun überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.

Der Unfall hat sich in der Nähe zur Einfahrt der Handwerkerzone beim Gasthaus „Ultner Weinstube“ zugetragen.

Der Lenker wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Einsatz standen ein Rettungstransportwagen, die Carabinieri und die Feuerwehr.

Der Verletzte wurde ins Meraner Krankenhaus eingeliefert.