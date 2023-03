Ultraschall der Schilddrüse – in Bozen unmöglich

Bozen/Brixen – Die Wartezeiten in Südtirols Krankenhäusern ziehen sich weiter in die Länge. Im Krankenhaus in Bozen werden derzeit sogar nicht mehr alle Leistungen angeboten.

Dies gilt etwa für eine banale Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse, wie italienische Medien berichten.

Das liegt nicht daran, dass es im Bozner Krankenhaus an technischen oder medizinischen Voraussetzungen mangelt. Vielmehr ist man bis Februar 2024 ausgelastet, weshalb keine neuen Termine für Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse mehr angenommen werden.

Patienten werden stattdessen an ein anderes Krankenhaus verwiesen, etwa nach Brixen. Doch auch dort geschieht nicht alles sofort. Stattdessen ist mit Wartezeiten mitunter bis zu neun Monaten zu rechnen.

Wenden sich Patienten an eine Privatklinik, müssen sie für eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse 60 bis 80 Euro aus eigener Tasche hinblättern. Eine Entschädigung ist dafür nicht vorgesehen.

Patientenschutzorganisationen hoffen auf eine Besserung der Situation, wenn Südtirol in den Genuss von Geldern aus dem staatlichen Aufbaufonds kommt.