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Auch Müll musste entsorgt werden

Unfall als Auslöser: Räumung von Lager am Eisackufer

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 10:05 Uhr
eisackufer zelte
Alto Adige
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Von: luk

Bozen – Entlang der Eisackuferstraße sind sechs illegale Zelte geräumt worden. In den provisorischen Unterkünften hielten sich sechs junge Männer nordafrikanischer Herkunft im Alter zwischen 20 und 30 Jahren auf, etwa die Hälfte ohne gültigen Aufenthaltsstatus.

Die Räumung war nach einem gefährlichen Vorfall in der vergangenen Woche angekündigt worden: Einer der Obdachlosen hatte Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen und damit einen Unfall ausgelöst. Ein Scooterfahrer, der anhielt, um die Küchenutensilien zu entfernen, wurde dabei von einem Auto erfasst.

Die Aktion wurde von der Stadtpolizei gemeinsam mit der Autobahngesellschaft A22 im Abschnitt zwischen Reschen- und Palermobrücke durchgeführt, insbesondere im Bereich unter der Autobahn. Neben dem Abbau der Zelte stand die Reinigung des stark vermüllten Uferbereichs im Mittelpunkt. Drei Müllfahrzeuge waren im Einsatz, um große Mengen an Abfällen abzutransportieren.

Die angetroffenen Personen wurden identifiziert und des Platzes verwiesen. Unter ihnen befanden sich auch Asylwerber mit laufenden Verfahren. Die Kontrollen entlang der Flussufer sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt und schrittweise auf weitere Bereiche ausgeweitet werden.

Bezirk: Bozen

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